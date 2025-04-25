За погибшим в Балашихе генерал-майором Москаликом следили несколько месяцев

Так недоброжелатели пытались узнать его конкретный распорядок дня, вплоть до времени входа и выхода из подъезда. Машину привезли к дому и оставили у него несколько дней назад. По предварительным данным, взрывчатку активировали дистанционно.

Исполнитель взрыва мог следить за происходящим с балкона в подъезде у соседнего дома. Есть и другая версия. Согласно ей, исполнители преступления могли следить за происходящим аналогично, как и в случае с генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Они делали это дистанционно, разместив камеру рядом с местом взрыва и ведя трансляцию.

Погибший проходил мимо Volkswagen Golf, когда тот взорвался. После этого труп Москалика отбросило на несколько метров. В автомобиле установили взрывчатку с поражающими элементами диаметром примерно шесть миллиметров. Машиной Москалик не владел.