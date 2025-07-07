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CNN: число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 82

Число погибших при наводнении в Техасе достигло 82 человек, включая 28 детей, сообщает RT со ссылкой CNN.

«По меньшей мере 82 человека погибли в результате катастрофических наводнений в Техасе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число жертв продолжает расти. Местные чрезвычайные службы по всему штату проводят поисково-спасательные и восстановительные работы.

Спасатели до сих пор ищут 27 детей, которые находились в христианском лагере для девочек «Мистик» в округе Керр. Их считают пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп уже назвал трагедию «шокирующей», пообещав федеральную помощь. Однако для семей пропавших девочек из церковного лагеря каждый час ожидания становится пыткой — спасатели буквально борются со временем, пока бушующая вода продолжает подниматься.