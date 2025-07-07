Стрелок-штурмовик группировки ВС России «Восток» с позывным Тигр рассказал, что российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, освобождённых от Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщает РИА Новости .

По его словам, ВСУ прячут мины даже в шоколадки.

«Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Все это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать», — отметил он.

Ранее в селе Черемошное Белгородской области местный житель получил травмы во время работы в поле на комбайне. ВСУ использовали боевой дрон для удара по сельскохозяйственной технике.