В Британии остановили производство истребителей Eurofighter Typhoon

сегодня в 05:19

Британская компания BAE Systems временно прекратила производство истребителей Eurofighter Typhoon. Причиной приостановки стало отсутствие заказов, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что это вызвало опасения относительно обороноспособности Великобритании.

Как пишет издание, сейчас в ангаре остался один истребитель, и завод готовится поставить его Катару в рамках заказа на сумму 5 млрд фунтов стерлингов, сделанного в 2017 году.

«По сути, он ждёт доукомплектования и покраски», — говорится в сообщении.

При этом главная сборочная линия остановлена.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны планируют скрыть прямые поставки вооружений Киеву, используя для этого планы по созданию военного производства на территории Украины.