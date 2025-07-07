ВСУ убили в Дзержинске женщину-волонтера, кормившую собак

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Беженка Неля Воробьева рассказала, что в Дзержинске (ДНР) украинские дроны много раз преследовали женщину-волонтера, кормившую в городе собак, и в итоге убили ее, сообщает РИА Новости .

По ее словам, беспилотники сделали на нее сброс, в результате чего женщина погибла.

«Догнали, сбросили на нее. Она погибла там», — рассказала беженка.

Ранее ВСУ с помощью дрона подорвали легковой автомобиль. В результате происшествия водитель и его спутник погибли на месте. Машина полностью выгорела и восстановлению не подлежит.