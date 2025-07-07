Бойцы «Запада» уничтожили за сутки 230 военнослужащих ВСУ

сегодня в 05:57

Начальник пресс-центра Западной группировки войск Леонид Шаров рассказал, что российские военные за сутки уничтожили более 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС .

Отмечается, что ВСУ потеряли 6 автомобилей, САУ «Гвоздика», буксируемую гаубицу M777 и M198 производства США, а также 15 миномётов.

ПВО уничтожила 32 беспилотника. Также уничтожен 51 пункт управления БПЛА, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, 5 станций радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов ВСУ.

Вечером 6 июля Украина пыталась атаковать Москву. На подлете к российской столице силами ПВО были ликвидированы шесть дронов.