Момент ДТП со скорой помощью на Кутузовском проспекте попал на видео
Фото - © «Осторожно, Москва»
На камеру попал момент дорожной аварии с машиной скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает «Осторожно, Москва».
На записи видно, как машина скорой помощи выезжает на газон после того, как перед ней проезжает легковой автомобиль. Затем несколько раз переворачивается.
Авария произошла в воскресенье в районе Поклонной горы. В ДТП пострадали фельдшер, водитель и пациент. Пожилую женщину везли в медучреждение с переломом шейки бедра.
Пострадавших в ДТП эвакуировали с трассы с помощью вертолета санавиации.