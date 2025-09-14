Момент ДТП со скорой помощью на Кутузовском проспекте попал на видео

На камеру попал момент дорожной аварии с машиной скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает «Осторожно, Москва» .

На записи видно, как машина скорой помощи выезжает на газон после того, как перед ней проезжает легковой автомобиль. Затем несколько раз переворачивается.

Авария произошла в воскресенье в районе Поклонной горы. В ДТП пострадали фельдшер, водитель и пациент. Пожилую женщину везли в медучреждение с переломом шейки бедра.

Пострадавших в ДТП эвакуировали с трассы с помощью вертолета санавиации.