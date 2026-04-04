Россиянам рассказали, как зарабатывать больше 100 тысяч рублей без образования

Эксперт Землянский: россиянин может зарабатывать свыше 100 тысяч без образования

Россияне без образования могут рассчитывать на доход более 100 тыс. рублей в нескольких сферах деятельности. Об этом рассказал ТАСС директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

По словам эксперта, отсутствие образования не является помехой для получения больших доходов. Россияне, не окончившие колледжи или вузы, могут работать в сфере услуг, сельского хозяйства, а также в некоторых отраслях промышленности и зарабатывать больше 100 тыс. рублей. Кроме того, они могут открыть свой бизнес.

Землянский подчеркнул, что уровень оплаты труда неквалифицированных работников часто связан со сдельным форматом оплаты.

Также он рассказал о том, что в последние годы фиксируется такая тенденция, что зарплаты могут оказаться ниже в отраслях, требующих высокой квалификации и профессионального образования.

Ранее стали известны сферы деятельности, где россияне получают свыше 150 тыс. рублей. Это рыболовство, добыча металлических руд, а также работа, связанная с информацией и связью.

