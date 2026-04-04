Посольство РФ в Эквадоре дало туристам инструкции на время действия режима ЧП

2 апреля президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайного положения из-за «серьезных внутренних волнений». В связи с этим посольство России в стране дало туристам инструкции по тому, как действовать для обеспечения собственной безопасности, сообщает пресс-служба МИД России.

Режим ЧП действует два месяца. Он активирован в девяти провинциях — Санта-Элена, Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Пичинча, Эль-Оро, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, Эсмеральдас и Сукумбиос.

Во время режима чрезвычайного происшествия ставится на паузу конституционное право о неприкосновенности жилища и тайне корреспонденции. То есть, местные силовики смогут организовывать обыски.

Армия Эквадора вместе с полицией будет обеспечивать безопасность и поддерживать порядок в государстве.

Посольство посоветовало россиянам в этих провинциях вести себя осторожно. При себе важно носить документы. Также необходимо следовать требованиям местных силовиков.

