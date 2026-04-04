В аэропорту Шереметьево два робота встречали пассажиров с табличкой

В аэропорту Шереметьево два робота встречали делегацию из Китая, приехавшую в Москву на крупное мероприятие. У одного из них была табличка, сообщает Baza .

На опубликованной записи гуманоидный робот держит на поводке робо-пса. Последний устроил представление для людей в аэропорту — танцевал и ходил из стороны в сторону.

Люди окружили роботов и снимали их на камеру. На таблице у «андроида» было написано: «Добро пожаловать на Data Fusion 2026».

Конференция проходит 8 и 9 апреля в Москве. Она посвящена анализу данных и технологиям искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.