сегодня в 18:00

3 человека пострадали в ДТП со скорой помощью на Кутузовском проспекте в Москве

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает 112 .

Авария произошла в воскресенье вечером в районе Поклонной горы. В результате ДТП пострадали 3 человека: фельдшер, водитель и пациент, которого везли в больницу.

По предварительной информации, машину скорой помощи подрезали на Кутузовском проспекте, что и причиной происшествия.

В настоящее время на месте работают городские экстренные службы.