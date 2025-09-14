сегодня в 17:28

Скорая помощь перевернулась при ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Карета скорой помощи перевернулась в результате дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Авария произошла в воскресенье в районе Поклонной горы.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции и Госавтоинспекции бегут к машине скорой помощи, которая лежит на боку на газоне.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Согласно данным столичного Дептранса, автомобильное движение в сторон центра затруднено, образовалась пробка длиной 2,4 км. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.