Скорая помощь перевернулась при ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Карета скорой помощи перевернулась в результате дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Авария произошла в воскресенье в районе Поклонной горы.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции и Госавтоинспекции бегут к машине скорой помощи, которая лежит на боку на газоне.
К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Согласно данным столичного Дептранса, автомобильное движение в сторон центра затруднено, образовалась пробка длиной 2,4 км. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.