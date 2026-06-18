Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг пройдет небольшой дождь, местами умеренный, температура прогнозируется плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная погода.
Скорость ветра западной четверти не превысит 12 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажу плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 19 июня — от плюс 19 до плюс 21. Местами прогремит гроза.
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