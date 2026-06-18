«Желтый» уровень опасности погоды ввели в Подмосковье из-за грозы

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В Московской области 19 июня будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода. Жителям советуют максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

Предупреждение вводится с 12 до 19 часов 19 июня.

Аналогичный уровень опасности погоды действует в Костромской, Ивановской, Калужской, Брянской и Курской областях ЦФО.

Следить за оперативной обстановкой и экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.

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