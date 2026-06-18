Ограничения движения транспорта ввели на юго-востоке Москвы

Временно перекрыли движение транспорта на ряде улиц и шоссе на юго-востоке столицы. Так, ограничения действуют на улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк, на улице Чагинской, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Еще временно нет движения на улице Капотня от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой, на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома № 168, на Новорязанском шоссе по направлению в центр, около дома № 56 по улице Привольной.

Транспорт также не может проехать по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе.

Также ранее вводились ограничения на работу в аэропортах Внуково и Домодедово.

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