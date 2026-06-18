Не ешь в жару и при аллергии: кому и когда лучше отказаться от суши и роллов

Суши — это вкусно, но у них есть несколько слабых мест: сырая рыба, нарушение хранения, избыток соли и риск пищевых инфекций. Если выбирать блюдо не вслепую, а с пониманием состава и условий приготовления, опасность можно заметно снизить, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

18 июня отмечается Международный день суши. Гастрономический праздник не имеет официального статуса, но популярен среди поклонников японской кухни во многих странах.

«Основная проблема суши и роллов — сырой или плохо обработанный продукт. В рыбе и морепродуктах могут быть бактерии и паразиты, а при нарушении холодовой цепи быстро размножаются микроорганизмы, вызывающие пищевое отравление. Особенно это касается блюд, которые долго стоят без холодильника или были приготовлены заранее и хранились неправильно», — объяснил врач.

По его словам, еще один риск — соль. Соевый соус часто кажется «безобидным», но на деле он быстро повышает солевую нагрузку. Есть много суши с большим количеством соуса нежелательно при гипертонии, болезнях почек, отеках и склонности к задержке жидкости.

Кому суши лучше не есть

Сырая рыба — не лучший выбор для беременных, маленьких детей, людей с ослабленным иммунитетом и тех, у кого есть хронические болезни желудка, печени, поджелудочной железы или кишечника. В этих группах риск отравления и тяжелого течения инфекции выше, а последствия могут быть неприятнее, чем у здорового взрослого человека.

Осторожность нужна и тем, у кого есть аллергия на рыбу, морепродукты, кунжут, сою или водоросли. Иногда реакция начинается не сразу, а через несколько часов, и человек не связывает ее именно с суши.

Когда суши лучше не есть

Не стоит заказывать суши в жару, если есть сомнения в качестве доставки или если блюдо долго ехало без охлаждения. Плохо хранящиеся роллы — одна из самых частых причин проблем: рис и рыба портятся быстро, а вкус может не выдавать опасность сразу.

Лучше отказаться от суши, если они выглядят подсохшими или, наоборот, слишком влажными, имеют резкий «рыбный» запах, были сделаны давно, хранились вне холодильника, выглядят неаккуратно, с заветренным рисом или мутной рыбой.

Как выбирать

Безопаснее брать суши там, где большой оборот и видно, что блюда готовят часто и свежими партиями. Хороший признак — понятное меню, прозрачный состав и нормальные условия хранения. Если доставка, то только из проверенного места и с соблюдением времени.

При выборе лучше ориентироваться на более простые варианты: с термически обработанной рыбой, с запеченными ингредиентами, с овощами, авокадо, огурцом, без большого количества майонеза, сыра и сладких соусов. Чем короче и понятнее состав, тем обычно безопаснее и легче для желудка.

На что еще обратить внимание

Суши — не самая легкая еда по калориям, особенно если в них много сыра, майонеза и жареных добавок. Поэтому даже «безопасные» роллы могут быть тяжелыми для фигуры и желудка, если есть их часто и большими порциями.

«Если после суши появились тошнота, рвота, боль в животе, температура, понос или слабость, это уже не просто „неудачный ужин“. В такой ситуации лучше не тянуть, потому что пищевое отравление и кишечная инфекция требуют внимания», — предупредил гастроэнтеролог.

Суши можно есть, если выбирать свежие блюда, проверенное место и не злоупотреблять сырой рыбой. Самые безопасные варианты — простые роллы, термически обработанные начинки и разумная порция без лишнего соуса, заключил Белоусов.

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