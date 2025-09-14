Вертолет эвакуирует пострадавших в ДТП со скорой помощью на западе Москвы
Вертолет санавиации прибыл на место ДТП с участием кареты скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии пострадали 3 человека, сообщает 112.
Авария произошла в воскресенье в районе Поклонной горы. На опубликованных кадрах видно, как вертолет приземлился прямо на Кутузовском проспекте на фоне образовавшейся пробки.
При столкновении пострадали фельдшер, водитель и пациент. Пожилую женщину везли в медучреждение с переломом шейки бедра. В результате ДТП 73-летняя пенсионерка сломала еще и плечо. Пострадавших экстренно госпитализировали.
В настоящее время на месте работают городские экстренные службы. Предварительно, машину скорой помощи подрезали на дороге.