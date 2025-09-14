сегодня в 18:13

Вертолет эвакуирует пострадавших в ДТП со скорой помощью на западе Москвы

Вертолет санавиации прибыл на место ДТП с участием кареты скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии пострадали 3 человека, сообщает 112 .

Авария произошла в воскресенье в районе Поклонной горы. На опубликованных кадрах видно, как вертолет приземлился прямо на Кутузовском проспекте на фоне образовавшейся пробки.

При столкновении пострадали фельдшер, водитель и пациент. Пожилую женщину везли в медучреждение с переломом шейки бедра. В результате ДТП 73-летняя пенсионерка сломала еще и плечо. Пострадавших экстренно госпитализировали.

В настоящее время на месте работают городские экстренные службы. Предварительно, машину скорой помощи подрезали на дороге.