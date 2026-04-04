ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли «удар возмездия» по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли по целям групповой удар. Он был осуществлен с применением дронов и высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования.

Удар был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

В Минобороны отметили, что удар ВС РФ достиг всех назначенных объектов.

Между тем ночью над РФ сбили 85 БПЛА ВСУ. Все они были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.