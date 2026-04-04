МАГАТЭ не фиксирует повышения уровня радиации после удара вблизи АЭС «Бушер»

МАГАТЭ не наблюдает повышения уровня радиации после того, как боеприпас приземлился у атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщает ТАСС .

При этом в организации заявили о недопустимости ударов по АЭС и прилегающим к ним территориям, так как там располагается оборудование, критически важное для обеспечения ядерной безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил озабоченность из-за удара вблизи АЭС «Бушер». Также в организации подчеркнули, что не располагают информацией о повышении уровня радиации после инцидента.

Утром 4 апреля снаряд упал вблизи атомной электростанции «Бушер». Погиб один из охранников АЭС.

Посольство РФ в Тегеране добавило, что никто из российских граждан в результате атаки по данному району не пострадал.

