ОАЭИ: во время атаки у АЭС «Бушер» в Иране был убит охранник

Боеприпас приземлился у атомной электростанции «Бушер». Был убит один из охранников АЭС, но ключевые объекты остались целы, сообщает в своем Telegram-канале Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Удар был нанесен военными США или Израиля утром 4 апреля примерно в 08:30. Боеприпас повредил ограждение электростанции. Один из охранников погиб.

Главные сектора АЭС остались целы. Работа объекта не нарушена. Военные США и Израиля уже в четвертый раз атакуют АЭС «Бушер» с начала боевых действий.

В ОАЭИ предупредили, что атомную электростанцию используют. В ней находится большое количество радиоактивных материалов. Если будет нанесен тяжелый ущерб, это может спровоцировать крупную ядерную аварию в регионе.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы в регионе.

