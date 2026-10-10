Многодетная мать-блогер, пытавшаяся убить сына, могла сойти с ума из-за работы

У многодетной матери, отравившей сына 70-процентным уксусом, могли возникнуть проблемы с психикой из-за работы. 41-летняя женщина в последнее время жаловалась на серьезные трудности по службе: она работала в выставочном зале и руководила организацией, пишет SHOT .

Близкие предполагают, что постоянные проблемы и стресс могли сказаться на ее психическом здоровье.

12-летний пострадавший мальчик в настоящее время остается в тяжелом состоянии. После отравления уксусом ребенка ввели в искусственную кому. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье ребенка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина привела сына к Дудергофскому озеру, где насильно напоила его кислотой, облила лицо и попыталась утопить. Ребенок самостоятельно выбрался из воды. Позднее мать-блогершу, которая рассказывала в Сети о счастливой семье, арестовали по делу о покушении на убийство малолетнего — вину она признала частично.

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