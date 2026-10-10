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Пассажирка рейса Москва — Ашхабад рассказала в Сети о вынужденной посадке самолета S7, в котором она летела. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

По ее словам, воздушное судно приземлилось в Астане. Причиной посадки стало то, что мужчине на борту стало плохо.

На опубликованных кадрах видно, как медики начали оказывать помощь пассажиру прямо в самолете. С мужчиной общались через переводчика.

По словам автора поста, медикам удалось спасти жизнь человеку. О его дальнейшей судьбе на момент публикации заметки ничего не сообщается.

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