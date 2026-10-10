Продал машину, гараж и купил золото: пенсионера из Москвы обманули на 27 млн

Столичный пенсионер лишился многомиллионных накоплений, а также средств от реализации личного имущества в результате действий телефонных аферистов. Суммарный материальный ущерб, причиненный 85-летнему потерпевшему, превысил 27 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Злоумышленники вышли на связь с пожилым мужчиной через мессенджер под видом его бывшего работодателя. Они предупредили о якобы проводимой проверке и скором звонке от сотрудников силовых структур.

Вскоре с москвичом связался лжесиловик, который заявил об угрозе списания сбережений и уговорил установить специальную программу на смартфон для содействия в разоблачении преступников. Действуя по инструкциям звонивших, пенсионер обналичивал депозиты в нескольких финансовых организациях, приобретал золотые слитки и отдавал ценности прибывавшим курьерам.

Он называл представителям аферистов кодовые слова. Пенсионер считал, что активы направляются на безопасный счет.

В дальнейшем по указанию дистанционных кураторов гражданин продал собственные автомобиль и гараж. Также взял взаймы крупные суммы у знакомых, вновь передав всю наличность курьерам. Выяснение обстоятельств преступления и установление личностей организаторов мошеннической схемы взяла на контроль Бутырская межрайонная прокуратура.

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