Netflix выпустит второй спин-офф сериала «Бриджертоны» о юности Вайолет

Стриминговый сервис Netflix и продюсерская компания Shondaland анонсировали второй спин-офф популярной исторической франшизы «Бриджертоны». Об этом сообщает myweekend.ru .

Сюжет сериала сосредоточится на истории любви юной леди Вайолет и виконта Эдмунда Бриджертона, которая разворачивалась задолго до их свадьбы и появления на свет восьмерых детей. Официальное название будущего проекта, хронометраж, точная дата релиза и имя исполнительницы главной роли на данный момент держатся в секрете.

По своей структуре картина повторит формат первого ответвления саги — «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», вышедшего в 2023 году. Шоураннером и автором сценария вновь станет создательница проекта Шонда Раймс в соавторстве с Николасом Нарди. Кресло режиссера и исполнительного продюсера займет Том Верика.

Создатели представили анонс в традиционном стиле светских писем леди Уистлдаун. Они подтвердили активную работу над проектом.

Основная телевизионная драма базируется на книжном цикле писательницы Джулии Куин, где взрослую Вайолет на протяжении всех сезонов воплощает актриса Рут Геммелл. В оригинальной сюжетной линии Эдмунд Бриджертон фигурировал исключительно во флешбэках, поскольку персонаж трагически погиб от укуса пчелы еще в молодом возрасте, что серьезно повлияло на судьбу его супруги. Предстоящий сериал впервые подробно продемонстрирует зарождение отношений будущих главы семейства и его возлюбленной.

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