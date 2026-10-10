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«Сначала птицы, потом люди?»: стрелок держит в страхе жителей Екатеринбурга

В жилом районе Юго-Западный в Екатеринбурге Свердловской области неизвестный убивает птиц во дворе жилого дома из огнестрельного оружия. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на местных жителей и правоохранительные органы.

Горожане, проживающие в одном из домов на улице Громова, обнаружили на придомовой территории десятки мертвых птиц. Изначально жители предположили, что птицы погибли от нападения бродячих собак. Однако характер полученных повреждений указал на применение огнестрельного оружия.

Обеспокоенные уральцы боятся, что неизвестный несет прямую опасность для окружающих людей.

«Сегодня птицы, завтра собаки, а потом люди?», — говорится в публикации.

Потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы, рассчитывая на оперативное установление личности стрелявшего. В полиции подтвердили прием обращения и сообщили о начале официальной проверки по факту инцидента.

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