Мигрант настойчиво преследовал девушку в Истре и поплатился за это Происшествия сегодня в 12:33 Фото - © Медиасток.рф

В Истре мигрант преследовал местную жительницу — он не один раз поджидал женщину после работы, а еще делал ей предложения непристойного характера, сообщает пресс-служба СКР.