Мигрант настойчиво преследовал девушку в Истре и поплатился за это
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В Истре мигрант преследовал местную жительницу — он не один раз поджидал женщину после работы, а еще делал ей предложения непристойного характера, сообщает пресс-служба СКР.
По данному факту подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
По поручению главы СКР Александра Бастрыкина будет представлен доклад о ходе расследования дела и предварительно установленных обстоятельствах.
Ранее в Петербурге задержали троих мигрантов, которые грузили пострадавшую от падения с шестого этажа девушку в автомобиль.