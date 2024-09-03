В Петербурге задержали троих мигрантов, грузивших тело девушки в машину

В Петербурге накануне ночью поступило сообщение о девушке, выпавшей из окна 6-го этажа. Прибывшие на месте сотрудники полиции обнаружили троих мигрантов, грузивших тело пострадавшей в машину, сообщает Mk.ru .

Мужчин задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, девушка госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в России за последнее время в 3 раза увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами. Самая тяжелая обстановка — в Москве. В 2024 года иностранцы около 24 тыс. раз нарушили закон, число тяжких преступлений выросло на 12% до примерно 5 тыс. раз.

Приезжие из стран СНГ все чаще демонстрируют негативное отношение к россиянам, в том числе к представителями правоохранительных органов и участникам СВО. Председатель СК России Александр Бастрыкин подчеркивает необходимость жесткого реагирования в подобных ситуациях.