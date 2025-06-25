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Медики центра Рошаля продолжают спасать ребенка, которого швырнули в Шереметьеве

Медики ДКЦ им. Л.М. Рошаля продолжают оказывать всю необходимую помощь двухлетнему малышу, которого неадекват ударил о пол в аэропорту Шереметьево.

Ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Отрицательной динамики нет. Малыш введен в искусственный сон. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Утром 25 июня врачи хотели уменьшить сон, однако ребенок начал реагировать. Поэтому было принято решение вернуть его в медикаментозный сон.

Ранее главный врач ДКЦ им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала, что у малыша перелом основания и свода черепа. Ему собирались провести МРТ-обследование.

Центр им. Л.М. Рошаля — это многопрофильное медицинское учреждение, предоставляющее широкий спектр услуг для детей и подростков по разным направлениям. Он оборудован современной и передовой техникой. Задача центра — оказание высокотехнологичной медицинской помощи маленьким пациентам.

24 июня в аэропорту Шереметьево мужчина подбежал к чужому двухлетнему ребенку, а затем швырнул малыша головой о пол. Обвиняемый — 31-летний гражданин Белоруссии, прилетевший из Каира. В момент преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении неадеквата было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.