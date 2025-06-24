сегодня в 12:26

Бросившего ребенка на пол в Шереметьеве неадеквата могут посадить на 15 лет

Неадекватного мужчину, который бросил ребенка головой о пол в аэропорту Шереметьево, могут посадить в колонию на 15 лет. Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении 31-летнего мужчины по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего», сообщает SHOT .

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. После атаки на ребенка он натянул солнцезащитные очки и сел на пол.

Двухлетний ребенок находится в коме. У него сломаны позвоночник, череп и закрытая черепно-мозговая травма.

Мужчину, который бросил ребенка головой о пол, задержали. Пока силовики не могут его допросить.