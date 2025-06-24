Медики рассказали о состоянии малыша, пострадавшего от неадеквата в Шереметьеве
Фото - © скриншот/Детский центр им. Рошаля
Двухлетний мальчик, которого неадеват ударил о пол в аэропорту Шереметьево, находится в ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Он получает всю необходимую терапию, сообщает пресс-служба больницы в Telegram-канале.
Главный врач Татьяна Шаповаленко рассказала, что малыш поступил в центр около часа ночи 24 июня прямо из аэропорта Шереметьево. Он был в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у мальчика тяжелую черепно-мозговую травму, перелом основания и свода черепа. Также у малыша была гематома.
Сейчас состояние маленького пациента тяжелое, но стабильное. Малыш находится в медикаментозной коме на ИВЛ.
Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь. Ему планируют провести МРТ-обследование, чтобы оценить степень повреждения головного мозга.
Ночью 31-летний гражданин Белоруссии, прибывший из Каира, швырнул о пол чужого ребенка в аэропорту Шереметьево. Неадеквата задержали, он находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет колонии.
Ранее отец пострадавшего ребенка озвучил детали трагедии.