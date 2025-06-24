Неадекват в аэропорту Шереметьево швырнул чужого ребенка на пол, малыш в коме

31-летний гражданин Белоруссии, летевший из Афганистана, в аэропорту Московского региона Шереметьево неожиданно подошел к чужому ребенку и швырнул двухлетнего малыша о пол. Он в коме, а неадеквата задержала полиция, сообщает Mash .

Мужчина прилетел из Кабула на самолете Afghan Airlines FJ-707. Он ждал багаж у ленты, но неожиданно подошел к чужому ребенку и со всего маху швырнул его на пол. Малыш ударился головой и потерял сознание.

Врачи аэропорта оказали ребенку помощь и вызвали скорую. Его госпитализировали в детский клинический центр им. Рошаля. У малыша закрытая ЧМТ и ушиб головного мозга. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, белоруса задержали.

Ранее неадекватный мужчина атаковал автобус в Зеленограде. Он разбил двери общественного транспорта с криками и матом.