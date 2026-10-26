Борец из Подмосковья выиграл золото на Всероссийском турнире в Красноярске

Георгий Габеев из Московской области завоевал золотую медаль на III Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Россия – Родина Героев». Турнир прошел с 21 по 24 октября в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Георгий Габеев, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Химках, победил в весовой категории до 130 кг на III Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Россия – Родина Героев».

Серебро завоевал Игорь Чикобава из Новосибирской области. Бронзовыми призерами стали Владимир Мухсян из Новосибирской области и Имран Мамедов из Красноярского края.

Турнир прошел с 21 по 24 октября в Красноярске и собрал более 200 юниоров до 21 года из 27 регионов России. Соревнования провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.