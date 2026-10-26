Кикбоксеры Подмосковья завоевали семь медалей на чемпионате мира в Картахене

Спортсмены Московской области выиграли шесть золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира по кикбоксингу WKF в Картахене (Колумбия), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные кикбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате мира WKF в Картахене (Колумбия). Турнир собрал 1316 спортсменов из 35 стран. Впервые за пять лет российская команда выступила на чемпионате мира с флагом и гимном страны.

Золото выиграли представители СШОР по единоборствам Маргарита Пучкова (Красногорск, поинтфайтинг, до 50 кг), Никита Морозов (Красногорск, поинтфайтинг, до 63 кг) и Иван Овсиенко (Истра, поинтфайтинг, до 84 кг).

Чемпионами также стали Анна Черняева (Долгопрудный, лоу-кик, до 50 кг), Ростислав Варнавский (Мытищи, К-1, до 71 кг) и Андрей Черняев (Долгопрудный, кик-лайт, свыше 80 кг, ветераны).

Серебряную медаль завоевал Михаил Харюк из Истры в дисциплине лоу-кик в весовой категории до 54 кг.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.