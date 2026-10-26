Минобороны РФ: ВСУ запустили по Алешкам более 120 БПЛА за неделю

Киевский режим ежедневно подвергает обстрелам Алешки в Херсонской области, а также минирует дороги и подъездные пути к населенному пункту. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Только за последнюю неделю, с 19 октября, ВСУ нанесли 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БПЛА по Алешкам и основным дорогам к ним. Помимо этого, украинские войска дронами дистанционно минируют подъездные пути к городу.

Также ВСУ уничтожают любой автотранспорт с целью недопущения эвакуации мирного населения и блокирования доставки гуманитарной помощи.

Подразделения группировки войск «Днепр» каждый день проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда к населенному пункту от взрывоопасных предметов и мин-ловушек ВСУ. За неделю они обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин.

В Белом доме ранее заявили, что что Россия и Украина договорились временно прекратить огонь в Алешках для проведения гуманитарной миссии. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов позже отметил, что российская армия введет режим тишины в районе города 27 октября с 04:00 по московскому времени.

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