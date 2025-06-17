«Пи*****»: неадекват разбил двери подмосковного автобуса в Зеленограде

Неадекват атаковал автобус в Зеленограде. Он разбил двери общественного транспорта с криками и матом. Кадры с места происшествия публикует «МК: срочные новости» .

Судя по видео, мужчина сначала запустил в автобус каким-то предметом. Из-за этого стекло общественного транспорта треснуло. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

Затем неадекват подошел к автобусу вплотную. Рядом с общественным транспортом стоял еще один человек, возможно, водитель. Он успел забежать внутрь, после чего двери перед лицом неадеквата закрылись.

Мужчина в ответ поднял брошенный предмет и ударил по стеклу с такой силой, что оно разбилось.

«Пи*****», — закричал неадекват.

Разбив двери, мужчина отошел от автобуса и показал нецензурный жест.

Ранее на трассе М7 «Волга» столкнулись автобус и три легковых автомобиля. 3 человека погибли на месте, 7 пострадали.