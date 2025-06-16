На трассе М7 «Волга» столкнулись автобус и три легковых автомобиля

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Трое человек погибли в ДТП во Владимирской области

16 июня 2025 года в 1:25 ночи на 290 км федеральной трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, столкнулись автобус маршрута «Чебоксары-Москва», два легковых автомобиля и минивэн Renault.

3 человека погибли на месте, 7 пострадавших (все находились в легковых автомобилях).

По данным УМВД по Владимирской области, столкновение было попутным. Точные причины аварии устанавливаются. Известно, что автобус следовал по регулярному междугороднему маршруту, в момент ДТП в салоне находились пассажиры, но среди них жертв и пострадавших нет.

Трасса М7 «Волга» частично перекрыта для движения, организовано реверсивное движение. Спасатели и медики продолжают работу на месте происшествия. Информация о погибших и пострадавших уточняется.