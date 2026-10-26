Свадьба за 10 дней до смерти: что известно о смерти Миши Маваши

Основатель движения «Северный человек» и бывший рэпер Миша Маваши умер в ночь на 25 октября в Воронеже. Ему был 41 год. Окружение говорит о несчастном случае, в СМИ ходят другие версии, а следователи проводят проверку. Причина смерти официально не названа.

Кто такой Миша Маваши: биография, песни и общественная деятельность

Фото - © Кадр из видео на канале Миши Маваши

Настоящее имя артиста — Михаил Ниц. Он родился 29 января 1985 года в казахстанском Кустанае. Маваши — творческий псевдоним, фамилию он старался не афишировать.

После школы Михаил уехал в Челябинск и получил юридическое образование, но по специальности не работал. В 2016 году он переехал в Воронеж и жил там до последних дней.

Музыкой Маваши занялся в 2009 году, тогда вышел дебютный альбом «Только правда». В начале 2010-х артист прославился песнями про спорт, самодисциплину и отказ от вредных привычек. За это его прозвали ЗОЖ-рэпером. Сам он рэпером себя не считал, а видел поэтом, который доносит стихи в рэп-стилистике.

Популярность принесла и мемную славу. Под песнями и фото артиста появились комментарии «ко-ко-ко», а видеоблогер Юрий Хованский даже посвятил ему издевательскую песню. Маваши позже объяснял, что изменился, но себе не изменил.

В 2014 году он создал проект «ЦельРазгром», который выпустил два альбома. В 2018-м собрал коллектив «МАВАШИ group» в стиле альтернативного рока и рэпа. Фронтмен был автором всех текстов, а наиболее популярным альбомом группы стала «Мелодекламация».

В конце 2022 года Маваши основал общественное движение «Северный человек». По его словам, цель объединения — консолидировать славян и помогать русским людям в сложных ситуациях. СМИ называют движение националистическим. Артист публично поддерживал спецоперацию, а осенью 2023 года побывал в зоне боевых действий и доставил гуманитарную помощь военным.

В сентябре 2025 года Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. По версии суда, он собирал пожертвования для российских военных, а об отчетах рассказывал в соцсетях.

Что известно о смерти Миши Маваши

Фото - © Храм Саввы Сторожевского в Балашихе/Медиасток.рф

О случившемся сообщили в официальном Telegram-канале музыканта. В видео знакомый артиста Александр Лебедев, глава «Северного человека» в Петербурге, заявил, что Маваши в ночь с 24 на 25 октября умер «ввиду несчастного случая». Подробности он раскрывать не стал и попросил проявить уважение.

Сообщение в канале появилось около 11:20 25 октября. Лебедев добавил, что о причинах расскажут позже, а пока все в шоке. Подписчиков попросили проявить терпение и помолиться об упокоении души артиста.

Первым причины смерти назвал Telegram-канал Baza. По его данным, Маваши получил огнестрельное ранение дома. Ему вызвали скорую и доставили в реанимацию, но спасти не смогли из-за большой потери крови.

Telegram-канал Mash сообщил, что музыкант мог погибнуть при разборке травматического пистолета. Оружие, по версии канала, нашли в комнате артиста. Эта информация, как и версия Baza, не подтверждена официально.

По информации Baza и Mash, в момент происшествия дома находилась супруга. Она услышала выстрел и вызвала скорую помощь.

Позже Baza выдвинула версию о суициде. Источник РЕН ТВ тоже назвал самоубийство предварительной версией. Официального подтверждения пока нет.

Окончательные выводы о причинах смерти появятся только после экспертиз и проверки СК. До тех пор версии остаются версиями. Органы Следственного комитета РФ организовали процессуальную проверку по факту смерти Маваши. Об этом сообщило СУ СК РФ по Воронежской области. «Проводится процессуальная проверка по факту смерти 41-летнего музыканта и общественного деятеля, проживавшего в городе Воронеже. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — проинформировали в ведомстве.

Представитель Маваши в разговоре с РИА Новости назвал сведения о причинах смерти слухами. Он пообещал, что достоверная информация появится через несколько дней.

В окружении артиста попросили журналистов и поклонников не торопиться с выводами. «Это слухи, не будем их распространять», — сказали там.

Жена Миши Маваши: когда он женился и что известно о его личной жизни

Фото - © Кадр из интервью с участием Миши Маваши / Metametrica

Маваши второй раз женился совсем недавно. В середине октября он выложил в своем Telegram-канале несколько свадебных фотографий с подписью «Женились мы». Новость о свадьбе появилась за десять дней до его смерти.

Избранницей стала Екатерина Кот. Пара расписалась 15 октября. О личной жизни артист в соцсетях почти не распространялся.

Первой женой Маваши была Валерия Воеводина, вокалистка «МАВАШИ group». Они поженились в 2021 году, а в 2023-м развелись. У артиста остались мать и старший брат, по сообщениям СМИ, есть и сын.

У музыканта были планы. Меньше чем через две недели его ждал концерт в Москве, но до выступления Маваши не дожил 11 дней.

Что жена и близкие Миши Маваши рассказали после его смерти

Фото - © Кадр из интервью с участием Миши Маваши

Вдова Екатерина впервые высказалась 26 октября в соцсетях. Она написала, что всего несколько дней назад был самый счастливый день, и спросила, почему все так несправедливо. Заканчивается пост словами «Как жить без тебя, не улетай». О причинах смерти женщина не говорила.

Под постом оставили комментарии подписчики. Они пишут слова поддержки и желают вдове сил пережить горе.

Смерть Маваши подтвердил концертный директор «МАВАШИ group» Николай Войтенко. Позже представитель артиста заявил, что подробностей пока нет.

Как коллеги и поклонники отреагировали на смерть Миши Маваши

Фото - © Кадр из интервью с участием Миши Маваши / Metametrica

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал Маваши соратником и «настоящим мирным воином». По его словам, музыкант несколько раз приезжал в регион, выступал перед жителями и «заряжал залы». Глава области написал, что дело артиста продолжат единомышленники.

Соболезнования выразил бывший боец ММА Максим Дивниц. Он рассказал, что о случившемся знал еще накануне и просил молитв за музыканта, который тогда находился в реанимации.

Поклонники пишут о шоке. Многие просят, чтобы новость оказалась фейком, и вспоминают, что песни Маваши заставили их заняться спортом и бросить пить. Для них с его уходом закончилась целая эпоха.

Где и когда пройдет прощание с Мишей Маваши

Фото - © Медиасток.рф

Когда и где пройдет прощание с артистом, пока не сообщается.