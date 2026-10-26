Подмосковные пилоты завоевали четыре медали на чемпионате России по гонкам дронов

Спортсмены Московской области выиграли три золотые и одну бронзовую медали на чемпионате России по гонкам дронов. Соревнования прошли с 22 по 26 октября на стадионе «Фишт» в Сириусе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Платон Черемных и Александр Холкин из Королева завоевали золото в мужском командном зачете в классах 200 мм и 330 мм. Черемных также стал чемпионом России в личном зачете в классе 330 мм.

Мария Куринова и Дина Ипина из Королева стали бронзовыми призерами в женском командном зачете в классе 330 мм.

Чемпионат России завершил сезон гонок дронов. Ему предшествовали региональные отборочные турниры и восемь чемпионатов федеральных округов, в которых участвовали более 180 спортсменов из 30 регионов страны. Финальные соревнования прошли в дисциплинах «класс 75», «класс 200» и «класс 330».

Ранее подмосковные пилоты Мирон Черемных и Кирилл Журавлев завоевали шесть медалей на первенстве России по гонкам дронов в Москве.

Чемпионат провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.