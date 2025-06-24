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Отец ребенка, пострадавшего от неадеквата в Шереметьеве, озвучил детали трагедии

Отец ребенка, которого неадекват бросил головой о пол в аэропорту Шереметьево, рассказал в деталях, что произошло. Жена отошла от малыша за коляской, в этот же миг агрессивный пассажир поднял мальчика и швырнул его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Папа малыша заявил, что агрессор был в неадекватном состоянии. Скорее всего, он «что-то употребил», — это стало заметно, когда мужчину задержали.

По словам отца, ребенку поставят диагноз после того, как проведут магнитно-резонансную томографию.

24 июня в аэропорту Шереметьево мужчина подбежал к двухлетнему ребенку, поднял его и бросил головой о пол. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Агрессору может грозить до 15 лет.

Ребенок в коме. У него зафиксировали перелом позвоночника и закрытую ЧМТ.