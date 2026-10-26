Центр крови Подмосковья приглашает доноров с I и III отрицательными группами

Московский областной центр крови приглашает доноров с I и III отрицательными группами крови. Запасы II группы также нуждаются в пополнении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови Подмосковья формирует запасы с учетом потребностей медучреждений и пациентов.

«Приглашаем доноров с I, а также III отрицательной группами крови. II группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Доноров принимают по адресам: • Москва, ул. Металлургов, 37А — ежедневно, 8:00–14:00; • Подольск, ул. Кирова, 9; Орехово-Зуево, ул. Барышникова, 13/5; Наро-Фоминск, ул. Школьная, 1 — пн–пт, 8:00–13:00; • Щелково, ул. Новая Фабрика, 8; Воскресенск, Больничный проезд, 5 — пн–сб, 8:00–13:00; • Ногинск, ул. Октябрьская, 85д; Люберцы, Октябрьский проспект, 64 — пн, ср, чт, пт, 8:00–13:00; • Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62а — пн–ср, 9:00–12:00; • Серпухов, ул. Комсомольская, 4, пом. 2 — пн, ср, 9:00–12:00.

Выездная акция в Луховицах пройдет 27 октября с 9:00 до 12:00 в РДК «Старт» на ул. Жуковского, 18. Открытие записи на сайте — 22 октября в 12:00. Для доноров доступен чат VK.

В Дубне акция состоится 2 ноября с 9:30 до 12:00 в Универсальной библиотеке ОИЯИ им. Блохинцева на ул. Блохинцева, 13/7. Запись на сайте откроется 29 октября в 12:00. Для доноров работает чат VK.

Донорами могут стать совершеннолетние без противопоказаний. Необходимо взять оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию, если в паспорте нет постоянной регистрации в любом субъекте РФ. Доноры получат 1106 руб. на питание, справку для освобождения от работы в день донации и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.