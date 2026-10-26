Депутат Асафов оценил последствия поражения Вучича на выборах в Сербии

После поражения Александра Вучича на выборах Сербия может активнее двигаться к Евросоюзу. Такой прогноз дал депутат Госдумы Александр Асафов, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Асафова, Вучич и прежде проводил курс на сближение с Евросоюзом. Дальнейшие шаги Белграда будут зависеть от расстановки политических сил в парламенте и формирования единой повестки.

Депутат допустил, что в повестке появится вопрос санкций против России. При этом он считает, что в ближайшее время эта тема не станет приоритетной. Сроки и интенсивность возможных шагов остаются под вопросом.

Асафов спрогнозировал интенсивные политические события в Сербии, но призвал не спешить с оценками.

«Сейчас выводы делать преждевременно, хотя заявления будут довольно оригинальными у всех участников прошедших выборов», — резюмировал депутат.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Вучич признал поражение на выборах и заявил о готовности уступить.

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