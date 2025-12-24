«Мечтали служить»: близкие рассказали об убитых взрывом молодых полицейских

Близкие родственники убитых взрывом 24-летнего лейтенанта Ильи Климанова и 25-летнего Максима Горбунова рассказали, что парни с детства мечтали служить в полиции, сообщает MSK1.RU .

Илья Климанов поступил на службу совсем недавно — в 2023 году. Его старший брат Дмитрий вспоминает близкого человека, как достойного сотрудника и лучший пример в жизни, у которого удавалось учиться.

«Это его личное, его мечта, так сказать, после армии. <…> Он хотел, как и все… Вчера о жизни говорили», — с трудом произнес Дмитрий.

Отец Максима Горбунова рассказал, что парень также следовал за мечтой служить Родине. У него остались супруга и 9-месячная дочь.

«Мечта была его в полицию пойти. Он служил спасателем в Москве. И оттуда он пришел, сказал: „Папа, я хочу в ГАИ пойти“» — поделился мужчина.

Прошедшей ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС. В результате взрыва погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы, а также мужчина, который оказался подрывником. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что подрывник действовал по указаниям мошенников. Его обманули под предлогом взлома аккаунта на сайте «Госуслуги». Злоумышленники убедили россиянина приехать в столицу из Ивановской области и заложить взрывное устройство под машину ДПС.

