МЧС: 8 человек пострадали при взрыве газа и обрушении дома в Нижнем Тагиле Происшествия сегодня в 12:45 Фото - © Медиасток.рф

В Нижнем Тагиле в результате взрыва газа и обрушения двух подъездов пятиэтажки пострадали 8 человек, в том числе 4 ребенка, сообщает МЧС РФ.

На месте ЧП работают 170 специалистов и 45 единиц техники. Продолжается разбор завалов. Ранее в Сети появился предварительный список пострадавших. В оперативных службах уточнили, что никто не умер. Спасатели также вычислили местоположение трех жильцов, которые находятся под завалами.