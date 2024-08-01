МЧС: установлено местоположение трех выживших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Спасатели установили местоположение трех выживших жильцов, пострадавших при обрушении дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле, они находятся среди завалов, сообщает МЧС России.

Специалисты разбирают конструкции, чтобы спасти пострадавших.

Ранее стало известно, что спасатели МЧС России эвакуировали 70 человек из пятиэтажки, где обрушилось два подъезда, и соседних домов. Временный пункт размещения для них организовали в гостинице.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. В результате под завалами находятся до девяти человек. Предварительно, при взрыве никто не погиб.