Массовое ДТП с погибшими в Серпухове устроил многодетный отец

Супруга водителя самосвала, который в Серпухове устроил массовую аварию, заявила, что ее 45-летний муж неоднократно просил работодателя проверить состояние транспортного средства, пишет МК.ru .

Женщина рассказала, что ее супруг и отец их общих детей 4, 6, 9 и 11 лет делился с ней подробностями о новой работе, на которую вынужденно отправился из-за низких зарплат в родном городе. Но жена не спешила радоваться за мужа, а просила его обратиться к руководству с просьбой проверить техсостояние машины.

Требовал ли в действительности 45-летний виновник ДТП проверить самосвал, предстоит выяснить компетентным органам. Мужчина не смог остановить грузовик, когда подъезжал к стоящим в пробке автомобилям на высокой скорости.

В результате происшествия на трассе «М-2» три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.