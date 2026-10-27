Жительница Наро-Фоминска получила новую квартиру взамен аварийной

Оксана Спиридонова с дочерью переехала в трехкомнатную квартиру в Наро-Фоминске по программе переселения из аварийного жилья. Площадь нового жилья составила 62,1 кв. м вместо прежних 39,9 кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оксана Валерьевна Спиридонова вместе с дочерью и котом Савелием поселилась в доме № 2 на улице Пешехонова в Наро-Фоминске. Из окон новой квартиры открывается панорамный вид на город. Хозяйка любит любоваться вечерними огнями с балкона за чашкой горячего чая.

Раньше семья жила на Радиотехнической улице в поселке Леспромхоза. Там оставались огород, цветы и соседи, с которыми успели сдружиться, поэтому расставаться с привычным местом было непросто.

Прежнюю квартиру в доме, позднее признанном аварийным, приобрели в ипотеку. При переселении условия кредита удалось сохранить, переоформив залог на новое жилье. Администрация округа помогла с документами, а для переезда предоставила машину и грузчиков.

Семья отметила новоселье на майские праздники. Мама с дочерью постепенно обустраивают квартиру: собрали шкафы, расставили мебель, наладили быт. В новом доме нашлось место для любимых комнатных цветов хозяйки, осваивается здесь и рыжий кот Савелий.

Программа переселения из аварийного жилья в Наро-Фоминском округе продолжается с поэтапным включением домов. За время ее действия новое жилье получили более 140 семей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.