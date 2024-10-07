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Дело завели на водителя фуры, виновного в массовом ДТП с погибшими в Серпухове

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя, по вине которого произошло смертельное массовое ДТП в Серпухове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области .

Подозреваемый — мужчина 1979 года рождения. Он управлял грузовым автомобилем. Действия водителя привели к массовому ДТП.

Дело возбуждено по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.

Массовое ДТП, в результате которого погибли три человека, произошло в понедельник на 103 км трассы М-2 «Крым». Правоохранители задержали водителя самосвала, устроившего аварию.

Им оказался житель города Суровикино Волгоградской области Владимир Т. Мужчина признался, что уснул за рулем.