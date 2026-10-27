В Химках коммунальные службы усилили сезонную уборку
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
В Химках коммунальные службы усилили сезонную уборку территорий: бригады сосредоточены на сборе опавшей листвы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, в том числе маломобильных жителей: расчищают от листвы подходы к пешеходным переходам и пандусам. Чтобы обеспечить этот приоритет во всем округе, работы ведутся на всех территориях, в том числе на улице Пожарского, проспекте Мира и Ленинском проспекте.
Работы разделены на два основных направления. Очистка поверхностей: уборка тротуаров, пешеходных дорожек, газонов и обочин от опавшей листвы. Обслуживание инфраструктуры включает: мойку дорожных знаков и остановочных павильонов, промывку урн и контейнерных площадок, а также обслуживание ливневой канализации. Собранную листву и мусор регулярно вывозят.
Городские службы работают ежедневно: они оперативно обрабатывают обращения жителей и в первую очередь проверяют участки с наибольшим числом заявок. Такой подход помогает сохранять чистоту и безопасность городских пространств в осенний период.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки