В Химках коммунальные службы усилили сезонную уборку территорий: бригады сосредоточены на сборе опавшей листвы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, в том числе маломобильных жителей: расчищают от листвы подходы к пешеходным переходам и пандусам. Чтобы обеспечить этот приоритет во всем округе, работы ведутся на всех территориях, в том числе на улице Пожарского, проспекте Мира и Ленинском проспекте.

Работы разделены на два основных направления. Очистка поверхностей: уборка тротуаров, пешеходных дорожек, газонов и обочин от опавшей листвы. Обслуживание инфраструктуры включает: мойку дорожных знаков и остановочных павильонов, промывку урн и контейнерных площадок, а также обслуживание ливневой канализации. Собранную листву и мусор регулярно вывозят.

Городские службы работают ежедневно: они оперативно обрабатывают обращения жителей и в первую очередь проверяют участки с наибольшим числом заявок. Такой подход помогает сохранять чистоту и безопасность городских пространств в осенний период.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.