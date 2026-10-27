Жителям Подмосковья разъяснили основания для перерасчета коммунальных платежей

Жители Подмосковья могут получить перерасчет платы за коммунальные услуги при нарушениях их качества или временном отсутствии в квартире при соблюдении ряда условий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основания для перерасчета платы закреплены в Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354. Плату снижают, если услуги предоставляли с нарушениями качества или перебоями.

Основанием могут стать отклонения температуры воздуха в жилом помещении или горячей воды от установленных нормативов, а также превышение допустимой продолжительности перерывов в подаче холодной и горячей воды, электроэнергии, газа или отопления. Исполнитель услуги рассчитывает сумму перерасчета с учетом степени отклонения и продолжительности зафиксированного нарушения.

Перерасчет также возможен при отсутствии жильцов более пяти полных календарных дней подряд. Дни отъезда и возвращения не учитываются. Это касается услуг, плату за которые начисляют по нормативу на человека, при наличии акта о невозможности установки счетчиков. Заявление и подтверждающие документы нужно подать до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.

Для перерасчета следует обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Заявку в свою управляющую организацию можно направить через приложение «Госуслуги Дом». Обращение сохранится в истории, где можно отслеживать его статус.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.