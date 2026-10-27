Умерла художник мультфильма «Волк и теленок» Ирина Кострина

Художник-постановщик мультипликации, театральный художник и иллюстратор Ирина Кострина скончалась на 89-м году жизни. О ее смерти рассказали близкие, сообщает «Бриф24» .

Кострина создала образы героев мультфильмов «Волк и теленок» (1984), «Самый маленький гном», «Исчезатель», «Карпуша» и «Шарман, шарман!». Широкую известность ей принесло сотрудничество с «Союзмультфильмом».

Художница родилась в 1938 году в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. В 1960-м окончила Горьковское художественное училище. Более 60 лет сотрудничала с Нижегородским академическим театром кукол, где долгое время работала главным художником.

«Волк и теленок» получил «Серебряного слона» в Индии, первые премии фестивалей в Загребе и Буэнос-Айресе и диплом фестиваля детских и юношеских фильмов в Португалии. Он и «Исчезатель» также получили серебряную медаль Выставки достижений народного хозяйства.

Кострина иллюстрировала книги Сергея Козлова и Михаила Липскерова. Она была заслуженным работником культуры РФ, лауреатом премии Нижнего Новгорода, членом Союза театральных деятелей России, Московского союза художников и Союза художников России.

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